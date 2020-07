Sky non paga, Serie A pronta a staccare la spina il 12 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Diritti tv, la Lega Serie A valuterà lunedì prossimo se sospendere da subito il contratto con Sky. Nei mesi scorsi la lunga interruzione del campionato di calcio per l’emergenza epidemiologica nazionale ha generato scenari inediti e complessi su più livelli. Ritardi e rallentamenti nei pagamenti delle somme dovute dalle pay tv alla Lega Serie A per la trasmissione delle partite hanno causato attriti e contrasti interni di difficile soluzione. Negli ultimi giorni si è molto rafforzata l’ipotesi alquanto clamorosa di un’interruzione del contratto di licenza dei diritti tv a Sky. Il nodo della questione sarebbe il pagamento dell’ultima rata dovuta da Sky e non ancora saldata per i diritti della stagione 2019-2020. Lunedì scorso il Tribunale Civile ... Leggi su bloglive

repubblica : Bologna, Mihajlovic contro Sky e Caressa: 'Quel piccolino marito della Parodi non ha parlato di noi, sembrava Inter… - Primaonline : Calcio, il Tribunale accoglie il ricorso della Serie A. Decreto ingiuntivo ma non esecutivo nei confronti di Sky pe… - pisto_gol : Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito @leleadani , uno dei pochi che, per competenza e coraggio,… - luisiele : @IlMusmy per me è una piazzata fatta volutamente anche per la questione legata all'ultima rata che sky non vorrebbe… - belalugosisdea : @Boboj29 @sky Ultimamente ha commentato partite con Compagnoni telecronista, ma in studio non si vede da un po' -

Ultime Notizie dalla rete : Sky non Inzaghi svela a Sky il segreto del Benevento: "Non ci siamo mai accontentati" Sky Sport Mihajlovic contro Caressa e Sky: «Sembravate Inter Channel, neanche una parola sul Bologna. Vergogna»

Parole durissime dopo le quali Mihajlovic ha chiuso senza concedere contraddittorio ad Alessandro Bonan, imbarazzatissimo conduttore nello studio di Sky con i suoi ospiti: «Basta, ho finito, non ...

Mihajlovic: “Bergomi e Caressa a Sky sembra che lavorino per Inter Channel”

Mi piace, mi dà soddisfazione, penso sia lo stesso anche per la società e per lo stesso giocatore". Se è giovane e bravo è giusto farlo giocare, se è giovane e non è bravo non gioca. (Torino Granata) ...

Parole durissime dopo le quali Mihajlovic ha chiuso senza concedere contraddittorio ad Alessandro Bonan, imbarazzatissimo conduttore nello studio di Sky con i suoi ospiti: «Basta, ho finito, non ...Mi piace, mi dà soddisfazione, penso sia lo stesso anche per la società e per lo stesso giocatore". Se è giovane e bravo è giusto farlo giocare, se è giovane e non è bravo non gioca. (Torino Granata) ...