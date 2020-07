Sci in lutto, è morto Finn Christian Jagge (Di giovedì 9 luglio 2020) Finn Christian Jagge è morto all’età di 54 anni. Lo sciatore era malato da alcuni mesi. ROMA – Il mondo dello sci piange Finn Christian Jagge, morto all’età di 54 anni. Il decesso dell’atleta norvegese è avvenuto nella giornata di mercoledì 8 luglio 2020 con la moglie che lo ha ricordato con un post su Facebook. “Il nostro amore più grande, il nostro più grande eroe, il miglior papà del mondo e il miglior marito del mondo, è morto dopo una grave malattia. Il dolore è indescrivibile, siamo completamente devastati“. E il connazionale Kjetil Aamodt, citato da Fanpage, ha aggiunto: “E’ terribilmente triste. Era solo ... Leggi su newsmondo

