RMI e staminali per il danno cerebrale ipossico (Di giovedì 9 luglio 2020) Tecnologia e staminali per trattare il danno cerebrale ipossico/ischemico: la risonanza magnetica potrebbe identificare le lesioni trattabili Il danno cerebrale ipossico/ischemico è una condizione patologica simile all’ictus che si presenta nei neonati nel periodo perinatale e neonatale e costituisce uno dei principali fattori di rischio per mortalità e morbidità. Si verifica in 2-4 neonati su 1000 e, nonostante l’utilizzo… L'articolo RMI e staminali per il danno cerebrale ipossico Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : RMI staminali RMI e staminali per il danno cerebrale ipossico Corriere Nazionale