Oggi: “Belen scopre messaggi di Alessia Marcuzzi a Stefano De Martino” (Di giovedì 9 luglio 2020) Un nuovo scoop è pronto a uscire sul settimanale Oggi, in edicola dal 9 luglio. Nella notizia di gossip sono coinvolti i nomi di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Secondo quanto riportato infatti, “durante il lockdown, Belen stava usando l’iPad di Stefano per giocare con il figlio Santiago e nell’iCloud sono apparsi i messaggi che la Marcuzzi stava mandando al ballerino presentatore”. Sull’iPhone di De Martino sono arrivati i messaggi della presentatrice che avrebbero fatto scatenare la rabbia della showgirl argentina. Fonti riportano anche come la Marcuzzi fosse proprio a Positano, poco distante dall’ex coppia. La stessa Belen ora sarebbe in contatto amoroso con il ... Leggi su sportface

