Mercato Juventus, non solo Jimenez: si guarda sempre in casa Wolves (Di giovedì 9 luglio 2020) Mercato Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un nuovo profilo. Non solo Jimenez: si continua a guardare in casa Wolves. Nuovo obiettivo sulla lista di Paratici, anche se il club britannico spara alto sulla cifra del trasferimento. Contatti avviati. Mercato Juve : nel mirino Traoré Secondo quanto riferito da “Sportmediaset” Adama Traoré è il nuovo identikit tracciato dalla dirigenza per rinforzare l’organico. Il Wolverhampton alza l’asticella: 80 milioni la cifra corrispondente al via libera. Leggi anche: Scandalo Var, Mancini come Bonucci: Pairetto ... Leggi su juvedipendenza

