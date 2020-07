L'ultimo idiota del virus: positivo e sofferente, negli ultimi 5 giorni... la follia dell'untore (Di giovedì 9 luglio 2020) L'ultimo idiota del coronavirus, l'ultimo untore. Il caso, pazzesco, arriva da Roma. Un uomo era in isolamento fiduciario perché positivo al Covid-19, ma ha ugualmente deciso di salire su un treno per viaggiare per l'Emilia Romagna. E dopo aver passato qualche giorno a Rimini, al rientro a Roma alla Stazione Termini gli agenti della Polfer lo hanno notato: tossiva, stava male. E nel corso degli aggiornamenti si è scoperto che l'uomo era arrivato in Italia lo scorso 23 giugno con un volo da Dacca, Bangladesh. Era già stato sottoposto al tampone e, appunto, era positivo. Ma c'è di più. Si scoperto che l'uomo negli ultimi cinque giorni ha viaggiato in treno tra Centro e ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : ultimo idiota Becker dà dello spione a Kyrgios. L’australiano replica: “Se Zverev fa l’idiota, io lo faccio notare” Ubi Tennis Il vento idiota: nuovo romanzo di Peter Kaldheim

Il vento idiota è il nuovo romanzo di Peter Kaldheim, in libreria dal 17 giugno per edizioni e/o. Il libro esce nella collana Dal Mondo con la traduzione di Silvia Montis. A quale sorte va incontro ch ...

Nick Cave ad Alexandra Palace: Idiot Prayer, l’evento in streaming

Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace è l'evento unico e irripetibile in streaming il 23 luglio. Nick Cave da solo al piano ripercorrerà tutta la sua carriera, a partire dai Bad Seeds, fin ...

