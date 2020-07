La spiaggia di Torre Quetta sarà gestita dal comune di Bari: è Sos mafia (Di giovedì 9 luglio 2020) La spiaggia di Torre Quetta quest’estate sarà gestita dal comune di Bari, non più dalla società “Il Veliero”. La causa è da ricondurre a possibili infiltrazioni mafiose, in base a quanto stabilito dal Tar Puglia. Da Torre Quetta emergono problematiche sulla gestione della spiaggia, criticità legate alla mafia: sarà il comune di Bari a gestire … L'articolo La spiaggia di Torre Quetta sarà gestita dal comune di Bari: è Sos mafia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

