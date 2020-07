“Italia in digitale”, Google investe 900 milioni di dollari in 5 anni (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – “Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell’Italia. Per aiutare a trasformare le aziende italiane grandi e piccole, investiremo oltre 900 milioni di dollari in 5 anni, che includono l’apertura delle due Google Cloud Region in partnership con Tim“. Così Sundar Pichai, Ceo di Google e Alphabet, ha annunciato il nuovo piano “Italia in Digitale”, nato per supportare aziende e persone in cerca di opportunità lavorative. Durante la pandemia, mentre alcune aree produttive sono riuscite a non fermarsi, grazie ai progressi legati allo smart working, allo shopping online e alla telemedicina, molte piccole imprese hanno subito pesantemente la crisi, in particolare nei settori del turismo, della ... Leggi su quifinanza

infoiteconomia : Google investe 900 milioni di dollari per Italia Digitale - silverslavery : RT @AdryWebber: #Google investe 900 milioni di dollari per Italia Digitale Gatta ci cova ?? - PonytaEle : RT @AdryWebber: #Google investe 900 milioni di dollari per Italia Digitale Gatta ci cova ?? - conciricco : RT @AdryWebber: #Google investe 900 milioni di dollari per Italia Digitale Gatta ci cova ?? - Ologramma1 : RT @AdryWebber: #Google investe 900 milioni di dollari per Italia Digitale Gatta ci cova ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Italia digitale” Honda Africa Twin CRF1000L vs BMW F800GS vs KTM 1190 ADV R La Stampa