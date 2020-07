Isfoa premia Tano Simonato, lo chef stellato cultore dell’olio (Di giovedì 9 luglio 2020) GaeTano Simonato, master chef dal 2008 insignito della Stella Guida Michelin e fondatore del ‘ristorante boutique’ di soli 24 coperti ‘Tano Passami l’Olio’, sarà tra i 25 privilegiati prescelti del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVIesima Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano in autunno. GaeTano Simonato inizia la carriera di chef dopo aver lavorato come barman per quasi 17 anni. Da sempre interessato al mondo culinario, con una mamma cuoca, coltiva la propria passione continuando a studiare. Nel 1995 apre a Milano il ristorante ‘Tano ... Leggi su ladenuncia

