Inchiesta camici in Lombardia: Fontana potrebbe aver avuto "un ruolo attivo" (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - Si amplia l'indagine sulla fornitura di camici in Lombardia effettuata dalla Dama spa, l'azienda amministrata da Andrea Dini, il cognato del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Secondo quanto trapelato, Fontana non è indagato, ma si stanno compiendo verifiche sul ruolo svolto: si tratterebbe di un 'ruolo attivo', un presunto interessamento, nel tentare di trasformare la fornitura in una donazione. È su questo che si concentrano le indagini in corso in procura a Milano, dopo che ieri sono stati acquisiti documenti e che oggi per 7 ore è stata ascoltata la direttrice degli acquisti di Aria Spa ... Leggi su agi

