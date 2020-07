Il Decreto Rilancio ottiene la fiducia alla Camera: le novità introdotte (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Decreto Rilancio approderà ora al Senato, per essere convertito in legge entro il prossimo 18 Luglio 2020; approvati anche due odg dell’opposizione Con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti, il Decreto Rilancio ha ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati; il provvedimento ora deve passare all’esame del Senato, dove la discussione dovrebbe espletarsi il 14 Luglio, per essere poi convertito in legge entro il prossimo 18 Luglio 2020. Manovra strutturale da ben 55 miliardi, nel corso della discussione del DI Rilancio alla Camera sono stati integrati nel testo anche due odg proposti dall’opposizione: il primo viene dalla Lega, che ha chiesto di poter ampliare la ... Leggi su zon

