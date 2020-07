I No Vax devono il loro consenso a Facebook, dimostra uno studio (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI- I social media e Facebook in particolar modo hanno permesso ai NoVax di ottenere una grande risonanza contro l'uso di vaccino per il papilloma virus umano HPV, il patogeno associato a verruche genitali e sei diversi tipi di cancro. A rivelarlo uno studio, pubblicato su Vaccine, condotto dagli esperti dell'Università del Missouri, che hanno analizzato più di 6.500 post pubblici relativi al vaccino HPV nei 10 anni successivi all'approvazione della procedura immunizzante da parte della Food and Drug Administration, avvenuta nel 2006. “I Centri per il controllo delle malattie e la prevenzione (CDC) – spiega Monique Luisi, della Missouri School of Journalism presso l'Università del Missouri – stimano che siano più di 80 milioni gli americani che hanno contratto l'HPV e che ogni anno si verifichino ... Leggi su agi

