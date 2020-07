Eriksson stronca la Juve: «Se è questa, non ha possibilità in Champions» (Di giovedì 9 luglio 2020) Eriksson: «Se la Juventus è questa, non ha possibilità in Champions». Le dichiarazioni dell’ex allenatore della Lazio Sven-Göran Eriksson, ex allenatore della Lazio, è stato intervistato dalla Lazio. CAPACITÀ – «Confido molto nella Lazio, credo molto nella squadra di Inzaghi. La Juventus è forte, è sempre prima, hanno vinto otto scudetti di fila e questo potrebbe essere il nono: sta diventando noioso, basta». JuveNTUS – «La squadra che ho visto nel secondo tempo contro il Milan non mi è piaciuta e se sarà questa in Champions contro Barcellona o City non avrà chance, penso. Però la ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Eriksson stronca Eriksson stronca la Juve: «Se è questa, non ha possibilità in Champions» Calcio News 24 Eriksson stronca la Juve: «Se è questa, non ha possibilità in Champions»

Sven-Göran Eriksson, ex allenatore della Lazio, è stato intervistato dalla Lazio. CAPACITÀ – «Confido molto nella Lazio, credo molto nella squadra di Inzaghi. La Juventus è forte, è sempre prima, hann ...

Sven-Göran Eriksson, ex allenatore della Lazio, è stato intervistato dalla Lazio. CAPACITÀ – «Confido molto nella Lazio, credo molto nella squadra di Inzaghi. La Juventus è forte, è sempre prima, hann ...