Coronavirus, Linate riapre il 13 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Il 13 luglio è la data fissata per la ripresa dei voli a Linate. A spingere per la riapertura è stata Alitalia. MILANO – I numeri del contagio sono ormai in forte calo nel nostro Paese con l’Italia che continua a scaglioni a ripartire. La ripresa dei voli a Linate è stata fissata per il 13 luglio. Come precisato dall’Enac, i voli saranno dieci all’ora con le compagnie che sono chiamate a riprogrammare le partenze. Una decisione che non sembra soddisfare in pieno la società di gestione dello scalo che aveva chiesto un rinvio di qualche settimana per le difficoltà a mantenere le distanze imposte dalla pandemia. Nessun passo indietro, invece, da parte del Mit che è pronta a far ripartire la seconda struttura italiana. Il pressing di Alitalia A ... Leggi su newsmondo

