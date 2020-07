Bimba cade con la bici batte la testa, gravissima in ospedale (Di giovedì 9 luglio 2020) Una bambina di nove anni di Ucria, in provincia di Messina, è ricoverata al Policlinico a causa di un grave incidente occorso mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La bambina è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico e adesso c’è solo da sperare che le sue condizioni possano migliorare. La piccola stava passeggiando con la sua bici per le strade del piccolo centro del messinese. Per causa da accertare, ha perso il controllo del piccolo mezzo a due ruote, battendo violentemente la testa sull’asfalto. Subito sono arrivati i soccorritori del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale di Patti. Accertata la gravità delle sue condizioni, i sanitari hanno disposto il suo immediato trasferimento in elisoccorso al Policlinico di ... Leggi su direttasicilia

blogsicilia : Bimba cade con la bici e batte la testa, gravissima al Policlinico di Messina - - PrimaStampa_eu : Bimba cade dalla bici sbattendo violentemente la testa: è grave e nelle scorse ore è stata sottoposta ad un delicat… - fyorellanza : - LetiziaMaria8 : RT @LuBennet: Io già bimba di Don Alberto che invita Fedez al suo oratorio perché fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta ch… - LuBennet : Io già bimba di Don Alberto che invita Fedez al suo oratorio perché fa più rumore un albero che cade che un'intera… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba cade Bimba cade con la bici e batte la testa, gravissima al Policlinico di Messina BlogSicilia.it Piatto di minestra bollente le cade addosso Paura per una bimba portata al Murri

Mancavano pochi minuti alle 13, quando è stato lanciato l’allarme al 118, per le ustioni riportate dalla bimba, a cui è caduto addosso un piatto pieno di minestra bollente. La richiesta disperata dei ...

POLICLINICO DI MESSINA

E' grave la bimba di nove anni caduta dalla bicicletta ad Ucria sbattendo la testa sull'asfalto. Comprese immediatamente le condizioni critiche della bimba, è stata immediatamente trasferita all'osped ...

Mancavano pochi minuti alle 13, quando è stato lanciato l’allarme al 118, per le ustioni riportate dalla bimba, a cui è caduto addosso un piatto pieno di minestra bollente. La richiesta disperata dei ...E' grave la bimba di nove anni caduta dalla bicicletta ad Ucria sbattendo la testa sull'asfalto. Comprese immediatamente le condizioni critiche della bimba, è stata immediatamente trasferita all'osped ...