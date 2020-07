Benedetta Parodi, età e carriera della moglie di Fabio Caressa (Di giovedì 9 luglio 2020) “Domenica abbiamo vinto contro l’Inter, con un uomo in meno. Ho visto mezz’ora di trasmissione dove si tolgono le giacche, dove c’è quel piccoletto, il marito di Benedetta Parodi, Bergomi e tutti gli altri. Sembrava Inter channel”. Così ieri sera, dopo la sconfitta con l’Atalanta, Sinisa Mihajlovic si è sfogata davanti le telecamere di Sky Sport. Il riferimento dell’allenatore del Bologna era a Fabio Caressa, storico giornalista di Sky Sport che ogni domenica sera conduce un programma di approfondimento sportivo, che dedica l’ultima mezzora ad una chiacchierata ‘informale’ tra protagonisti del mondo del calcio che per l’occasione si tolgono la giacca. Benedetta Parodi, la moglie del ... Leggi su italiasera

macrofagah : Quello lì piccolino marito di Benedetta Parodi, ho sputato un polmone - Carlcarbo10 : RT @Stefani90318371: Da oggi sarà IL PICCOLINO MARITO DI BENEDETTA PARODI Grazie #sinisa - ItaliaGroup : #Promozione prodotti #Fimar e freddo #Forcar. #naya #benedetta #parodi #Caressa #Pellegrini #berlinguer… - SabrinSabry : chissà se quello piccolino...il marito di Benedetta Parodi ieri ha rosicato... - gianfrancocare1 : RT @NonSoloJuve: ??”Domenica ho visto quella trasmissione dove si tolgono giacche con quello piccolino marito di quella benedetta parodi. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi

DiLei Vip

“Ho visto quella trasmissione dove si tolgono le giacche, con il piccolino che conduce, il marito di Benedetta Parodi” ha attaccato l’allenatore: da capire se il nome di Caressa sia stato realmente ...Sinisa Mihajlovic non le manda a dire. Lo spirito battagliero dell'ex difensore di Lazio e Sampdoria, ora allenatore del Bologna, non è intatto col passare del tempo come ha dimostrato con la delicata ...