All’Università per imparare a degustare (Di giovedì 9 luglio 2020) Aprono le iscrizioni per la seconda edizione della Scuola Universitaria per Maestri Assaggiatori di Vino (Sumav). Istituita dal Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino in collaborazione con l’Onav, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, la scuola è stata una grande novità in Italia. La finalità è fornire ad esperti assaggiatori, operatori del settore enologico, enologi e sommelier, aggiornamenti e approfondimenti sulla tecnica e metodologia di assaggio, acquisendo tutti gli strumenti per definire le caratteristiche derivanti da espressione varietale, territorio e tecniche di vinificazione. Obiettivo finale è acquisire competenze per valutare in modo oggettivo il livello qualitativo dei vini ed esprimere giudizi imparziali per la valorizzazione e promozione nazionale e ... Leggi su winemag

lucafrusone : #DLrilancio: x #studenti con Isee fino a 20mila euro iscrizione gratis a università statali. Sconti fino all’80% pe… - Mov5Stelle : Dal prossimo anno accademico le studentesse e gli studenti che hanno un Isee entro i 20mila euro potranno iscrivers… - LuigiGallo15 : La #NoTaxArea all'università corona 7 anni di impegno del m5s nelle istituzioni con la prima legge del 2013 in Parl… - viaconme_ : RT @anikeatable: Questo discorso breve è per tutti i complottisti di ogni genere (antivax/ terrapiattisti/ bandierini ecc) che hanno rotto… - Dep35022022 : @JackSegantini Secondo me lo sovrastimi, ma di tanto. È un folle, che purtroppo sguazza nella società disfunzionale… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Università per Coronavirus, Oms: «Trasmissione aerea possibile». Come si combattono le goccioline infette (le mascherine non... Corriere della Sera