Vomero, arriva il “panaro solidale” dei libri: “Chi non può prenda” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Napoli: arriva dal Vomero la bellissima iniziativa solidale voluta dal libraio Enzo Di Nocera. In pieno lockdown, nel Centro storico di Napoli comparve il panaro solidale, una delle immagini simbolo del grande cuore dei napoletani in quel momento difficoltà. In via Santa Chiara, da un palazzo venivano calati due “panari” con la scritta Chi può metta, chi non può prenda, celeberrima citazione di San Giuseppe Moscati. Un’iniziativa simile è stata fatta in questi giorni al Vomero, con protagonista stavolta non il cibo ma i libri, a loro modo altro alimento vitale per il genere umano. Questa bella idea è venuta al libraio Enzo Di Nocera, gestore di una storica bancarella-libreria situata in via Luca Giordano, il quale ha deciso di regalare libri a chi non può permetterseli. Davanti alla sua bancarella-libreria, ha posizionato un ... Leggi su 2anews

"Chi non può prenda". Enzo Di Nocera, lo ha scritto sul panaro pieno di libri che ha sistemato davanti alla sua storica bancarella-libreria di via Luca Giordano al Vomero. Perché nella Napoli del post ...

