Utilizzate Android 11 beta 1? Bene, questa novità di Gboard fa per voi (Di mercoledì 8 luglio 2020) La beta 9.6 di Gboard di Google permette agli utenti Android di accedere al pannello con tutte le nuove emoji 13.0 su Android 11 L'articolo Utilizzate Android 11 beta 1? Bene, questa novità di Gboard fa per voi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

