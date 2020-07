Senato, in commissione la maggioranza va sotto: renziani votano con la Lega sulla Giornata per le vittime di errori giudiziari (Di mercoledì 8 luglio 2020) La maggioranza va sotto e ancora una volta decisivi sono i renziani, che votano con la Lega, con Forza Italia e Fdi. E anche questa volta l’oggetto del contendere è un tema che manda in fibrillazione l’opposizione: la giustizia. Solo che non si tratta di un passaggio fondamentale come sono stati in passato alcuni emendamenti che puntavano a cancellare la riforma della prescrizione. E infatti a parlare di una maggioranza spaccata sono solo gli esponenti della Lega, mentre Pd e Movimento 5 stelle tentano di minimizzare. Di sicuro c’è che la commissione Giustizia del Senato ha dato mandato al relatore di portare in aula il disegno di legge per istituire una Giornata nazionale in memoria ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Senato commissione INCARDINATA IN COMMISSIONE SANITÀ DEL SENATO LA MIA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE SUL SSN Telemia Scatta l'allarme in maggioranza. Perché è stata battuta (di nuovo)

Istituzione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari", la commissione Giustizia del Senato ha approvato il decreto di legge 1686 con una maggioranza di 12 a 11, maturata ...

