Russia, tragedia sfiorata: portiere colpito da un fulmine, è uscito dal coma (Di mercoledì 8 luglio 2020) tragedia sfiorata in Russia: lo scorso 4 luglio il portiere Ivan Zakborovsky, 16enne in forza allo Znamya Truda, è stato colpito da un fulmine mentre si stava allenando. Un incidente raccontato dal dg della società di terza divisione russa: “Il cielo era nuvoloso ma non minacciava pioggia o c’era vento. Se ci fossero stati segnali di una tempesta, non ci saremmo mai allenati. Il ragazzo ha avuto un arresto respiratorio, ma ha ricevuto subito il primo soccorso e forse per questo si salverà. Lo abbiamo trasportato in ospedale, ha reagito bene ed è fuori dal coma“. Leggi su sportface

La storia del regno di Nicola II dei Romanov, ultimo imperatore della Russia, dalla tragedia di Chodynka al massacro di Ekaterinburg, subito dopo la rivoluzione di febbraio.

