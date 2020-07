Roma-Parma, Fabbri nega un rigore clamoroso: “Per me è spalla”. I gialloblu recriminano [VIDEO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Parma ha perso 2-1 all’Olimpico contro la Roma. Una partita ricca di occasioni e di episodi da moviola. Dopo il vantaggio ospite con un calcio di rigore fischiato da Fabbri dopo un controllo al VAR e realizzato da Kucka, i giallorossi hanno ribaltato la gara grazie alle reti di Mkhitaryan e Veretout. Ma nel finale è successo di tutto. Oltre ad un gol annullato a Gervinho per fuorigioco (sul quale ci sono pochi dubbi visto che si tratta di una situazione oggettiva), gli emiliani si lamentano per la mancata concessione di un rigore. Al minuto 74 calcio di punizione dalla sinistra battuto da Hernani e intervento di Mancini in anticipo sull’attaccante del Parma. Dopo un’attenta revisione VAR, Fabbri decide di non fischiare il secondo ... Leggi su calcioweb.eu

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - pisto_gol : Lazio-Juve 4:1 Ancelotti Roma-Juve 4:0 Lippi Fulham-Juve 4:1 Zaccheroni Juve-Parma 1:4… - LAROMA24 : Pagelle di #RomaParma 7 a 'Veretutto' 6,5 alla 'legge dei grandi numeri' di #Peres 6,5 all'armoniosa collaborazi… - ilfaroonline : La Roma vince in rimonta, Mkhitaryan e Veretout domano il Parma -