Real Madrid, Jovic negativo al test del tampone ma è in isolamento per precauzione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Luka Jovic è risultato negativo al test del tampone ma il Real Madrid ha deciso di lasciarlo in isolamento per precauzione Spavento in casa Real. Come riporta El Chiringuito Tv Luka Jovic è confinato in casa dallo scorso lunedì. Il motivo? Un suo amico che è venuto a trovarlo a Madrid è risultato positivo al COVID-19 dopo il test del tampone e messo immediatamente in quarantena in un hotel. Jovic ieri ha effettuato anche lui il test del tampone che ha dato esito negativo ed è rimasto confinato nella sua abitazione come misura di prevenzione. Non ha avuto ... Leggi su calcionews24

