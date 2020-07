Provincia, incontro alla Rocca su strada di collegamento tra Montefalcone Valfortore e Foiano Valfortore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Di seguito una nota stampa della Provincia di Benevento Antonio Di Maria in merito al tema della viabilità nel Fortore. “Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha presieduto oggi un incontro alla Rocca dei Rettori per fare il punto sulla realizzanda arteria collegante i territori di Montefalcone Valfortore e Foiano Valfortore. alla riunione hanno preso parte il Consigliere Provinciale Giuseppe Ruggiero ed il Presidente della Comunità Montana del Fortore e Sindaco di Montefalcone Valfortore Leonardo Sacchetti, il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano con gli ingegneri Michelantonio Panarese e Salvatore Minicozzi. La strada di collegamento nell’area interna del Fortore tra i Comuni di Montefalcone Valfortore e Foiano Valfortore, nel tratto Statale 90 ... Leggi su anteprima24

Ieri alla Provincia di Cosenza si è tenuto un incontro su richiesta della Segreteria Cgil di Cosenza per avviare un “percorso condiviso che parta dal censimento delle strutture in uso, quelle dismesse ...

Santelli “La FrecciaArgento Sibari-Bolzano Fermerà a Torano”

CATANZARO (ITALPRESS) – “La FrecciaArgento Sibari- Bolzano fermerà anche a Torano”. Lo annunzia il presidente della regione Calabria Jole Santelli. “Ci siamo battuti per assicurare questo nuovo scalo, ...

