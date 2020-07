Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 9 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 9 luglio 2020. Quali novità riserveranno gli astri a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione questo giovedì? Il Leone ha bisogno di relax, la Vergine è piuttosto sotto pressione. Molta rabbia e frustrazione per la Bilancia, mentre lo Scorpione ha una giornata di recupero. Di seguito, vi proponiamo l’Oroscopo di Paolo Fox per domani dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco. Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 9 luglio 2020: Leone domani, come suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, dovresti concederti del meritato relax. Se sarà possibile, se avrai la possibilità di farlo, dovresti staccare la spina e andare lontano, dove potrai lasciarti alle spalle i problemi degli ultimi giorni. Hai bisogno di ricaricare le batterie! In amore chi ha la persona giusta al proprio fianco, ... Leggi su giornal

