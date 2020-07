Morto per Covid, autopsia sul corpo di Luigi Starita (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questo pomeriggio l’autopsia sul corpo di Luigi Starita, l’uomo di 75 anni di Piano di Sorrento (Napoli), Morto a fine marzo dopo una complicazione polmonare presumibilmente dovuto al Covid-19 al quale era risultato positivo. Ma la famiglia dell’uomo, che si è affidato all’avvocato Gennaro Razzino, ha denunciato ritardi nel soccorso al proprio congiunto. Dieci sono i medici iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata. Gli esiti dell’autopsia saranno depositati entro 90 giorni. I familiari di Starita sostengono che ci siano stati ritardi sia nell’effettuazione del tampone, che sarebbe avvenuto diversi giorni dopo la comparsa dei ... Leggi su anteprima24

carlaruocco1 : Notizie del genere lasciano veramente senza parole. Spero vivamente che si scoprano i responsabili e che vengano as… - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - Avvenire_Nei : C’è voluto #papaFrancesco per convincere Ennio #Morricone a scrivere una Messa. Ecco come la raccontò ad #Avvenire… - Notiziedi_it : Morto per Coronavirus a marzo, autopsia sul corpo di Luigi Starita - P_M_1960 : @DiventandoJeeg @ercolescorza @Marco_dreams Ancora non si sa..per il momento le notizie ufficiali che la polizia ha… -