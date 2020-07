L’orso M49 castrato chimicamente, ENPA: “Chiediamo al Ministro Costa di intervenire” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’orso M49, l’esemplare catturato e rinchiuso nel Centro Casteller di Trento, è stato castrato chimicamente: lo ha confermato l’assessore Giulia Zanotelli, rispondendo ad un’interrogazione presentata dal gruppo di Futura in Consiglio provinciale. “Si tratta di una prassi per gli animali detenuti in cattività“, ha precisato Zanotelli. All’orso vengono somministrati dal veterinario integratori contenenti sostanze naturali (amminoacidi e vitamine) “che hanno effetti benefici e calmanti senza alterarne comportamento e fisiologia“. Nel corso di luglio verrà inserito nella zona verde più ampia dell’area faunistica a sud di Trento. “La castrazione chimica di M49 è un’ulteriore conferma che il suo destino è già stato deciso da tempo dalla Provincia Autonoma di ... Leggi su meteoweb.eu

