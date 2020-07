Lazio, il morso a Donati costa caro a Patric: squalificato per 4 gare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per la Lazio il momento è davvero durissimo. Oltre alle difficoltà accusate sul terreno di gioco, con le due sconfitte consecutive contro Milan e Lecce, i biancocelesti devono fare i conti con le assenze tra infortuni e squalifiche. Data la rosa piuttosto ristretta a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, la follia commessa da Patric nella sfida contro i salentini è davvero un ulteriore macigno appioppato alla squadra. Il difensore spagnolo si è reso protagonista di un gesto deprecabile, mordendo Giulio Donati in campo.BATOSTAPatric ha pagato il suo clamoroso raptus con l'espulsione diretta. Tuttavia il difensore dovrà osservare anche altri quattro turni di squalifica. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo che ha motivato la sua decisione "per aver al 48' del secondo tempo dato ... Leggi su itasportpress

AAlciato : +++Il morso di Patric a Donati in Lecce-Lazio vale 4 giornate di squalifica e 10.000 euro di multa @SkySport - Eurosport_IT : Lazio, #Patric come Suarez: espulso per un morso a Donati #LecceLazio | #SerieA - DiMarzio : #Patric-#Donati, pace fatta dopo il morso. Arrivano le scuse - S_K_MOORE : RT @DiMarzio: #LecceLazio, arriva le decisione del Giudice Sportivo Per #Patric anche una multa da 10mila euro - ItaSportPress : Lazio, il morso a Donati costa caro a Patric: squalificato per 4 gare - -