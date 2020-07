La rassegnazione di Zingaretti (Di mercoledì 8 luglio 2020) A un certo punto, Nicola Zingaretti è diventato pressoché irreperibile: “Sono a Oriolo, del resto lo avevo detto…”. Il segretario del Pd non è una Cassandra. ma effettivamente alla direzione di un mese fa aveva chiesto, anche con una certa solennità, di sciogliere i nodi, elencandoli, prima del valzer degli Stati generali: Autostrade, Ilva, Semplificazioni, Alitalia.A Oriolo, piccolo paese in provincia di Cosenza, il segretario del Pd ha incontrato Sergio Flamigni, ex parlamentare del Pci, intellettuale, oltre novanta primavere sulle spalle, insomma quella generazione che ha costruito l’Italia, altra tempra. E ha preso l’impegno di portare la sua sterminata documentazione, sul caso Moro, le stragi, la mafia, in una sede dell’Ater della Garbatella. È la fotografia di un distacco disincantato, proprio ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : rassegnazione Zingaretti La rassegnazione di Zingaretti L'HuffPost Missione Europa, Conte parte da Lisbona: cerca le sponde per il recovery fund

ROMA «Appuntamento con la storia». Senza paura di suonare un po’ enfatici, a Palazzo Chigi sintetizzano così la meta finale del tour di Giuseppe Conte nelle capitali europee. Dove la storia è il «teso ...

Zingaretti: “Riforma elettorale o regaliamo l’Italia a Salvini”

ROMA. Nel Pd la massima che va per la maggiore in questi giorni ha il sapore della rassegnazione: meglio un equilibrio precario che nessun equilibrio. Detto altrimenti, come sostiene il deputato dem e ...

ROMA «Appuntamento con la storia». Senza paura di suonare un po’ enfatici, a Palazzo Chigi sintetizzano così la meta finale del tour di Giuseppe Conte nelle capitali europee. Dove la storia è il «teso ...ROMA. Nel Pd la massima che va per la maggiore in questi giorni ha il sapore della rassegnazione: meglio un equilibrio precario che nessun equilibrio. Detto altrimenti, come sostiene il deputato dem e ...