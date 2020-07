Justice League: Gal Gadot ha rifiutato di girare una scena troppo sexy e Joss Whedon ha usato un body double (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuove accuse contro Joss Whedon: Gal Gadot avrebbe rifiutato di girare una scena che sessualizzava Wonder Women e Joss Whedon non le ha dato ascolto usando un body double al suo posto. Nuovi rumor contro il comportamento di Joss Whedon sul set di Justice League si diffondono sui media. Dopo Ray Fisher, anche Gal Gadot avrebbe avuto problemi col regista quando si è rifiutata di girare una scena in cui Wonder Woman veniva sessualizzata; per tutta risposta il regista avrebbe continuato a girare usando un body double. Qualche giorno fa Ray Fisher, interprete di Cyborg, ha attaccato pubblicamente Joss Whedon su Twitter definendo il suo comportamento con il cast e la troupe di Justice League "volgare, all'insegna degli abusi, non professionale e totalmente inaccettabile. Gli è stata data la possibilità di farlo, ... Leggi su movieplayer

Justice League Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Justice League