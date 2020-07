Juniò, il piccolo migrante riabbraccia la mamma. Ma tanti non riusciranno a farlo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il viaggio è quello di molti. Il lieto fine non è di tutti. Appena un paio di giorni dopo la storia di Musa Juwara, capace di segnare a San Siro dopo essere partito 15 dal Gambia e aver attraversato il Mediterraneo su un barcone, ecco il racconto di Juniò Diara imbarcato su un barcone di clandestini partito dalla Costa d’Avorio per raggiungere l’Italia dove era già arrivata la mamma che è riuscito a riabbracciare. Leggi su vanityfair

giunbia : Lacrime ?????????? di felicità dopo tanto dolore. Il piccolo ivoriano #Juniò, rimasto solo in Libia dopo la partenza s… -

Ultime Notizie dalla rete : Juniò piccolo