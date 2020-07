Ignazio Boschetto e Roberta Morise nuova coppia dell’estate? I due sarebbero fidanzati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il gossip in questa calda estate 2020 ci regala davvero tanti spunti e nuove coppie sono pronte a nascere. La nuova indiscrezione arriva da Dagospia e riguarda Roberta Morise, ex volto de I Fatti Vostri. Dal prossimo anno pare infatti che la Morise non ci sarà, al suo posto dovrebbe arrivare Samanta Togni. E quindi la bella Morise si gode l’estate di meritato riposo dopo una stagione su Rai 2. Di lei, in tema gossip, si era parlato per via di un presunto flirt con Eros Ramazzotti, smentito. Oggi da Dagospia una nuova bomba: la bella calabrese sarebbe fidanzata, o starebbe frequentando, il cantante lirico Ignazio Boschetto de Il Volo. I due sarebbero stati avvistati in Calabria. Avrebbero scelto la città di origine ... Leggi su ultimenotizieflash

