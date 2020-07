Genoa-Napoli, Mertens: “Stiamo migliorando. Dedica a Callejon? Ecco perché” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Dries Mertens, in gol anche stasera contro il Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Ecco le dichiarazioni del bomber azzurro. Sulla squadra: “Stiamo facendo sempre meglio, sappiamo cosa fare in campo e si vede. Il ritorno degli altri ci aiuterà”. Sull’esultanza per Callejon: “Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male. Sapere che resta qui, giocando gratis, perché tiene molto alla maglia è un esempio straordinario. Poteva andarsene in vacanza, quindi dopo un gol merita la Dedica”. Se la vittoria è stata per il compagno: “Non esageriamo (ride, ndr). Siamo contenti di questa sua scelta. Quando si fa una scelta negativa tutti ... Leggi su anteprima24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - Anna_26_ : La ???????????? chiama e la #SSCNapoli risponde giocando bene e giocando per divertirsi, oltre il risultato ?????… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Nicola: 'In caso di pareggio col Napoli non ci sarebbe stato nulla da dire, noi ci crediamo' -