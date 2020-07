Genoa, Goldaniga a Sky: "Ora le gare sono più lunghe, mai mollare!" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, a pochi minuti dal match di campionato contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Adesso tutte le partite durano 97-98 minuti, non bisogna mai mollare. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : LIVE Genoa-Napoli 0-0: squadre subito aggressive: LIVE Genoa-Napoli 0-0: squadre subito aggressive Nicola in difesa… - TuttoIlMercato : Le formazioni ufficiali di #GenoaNapoli #Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Sch… - de_desporto : RT @numeroplayer: GENOA: Perin; Goldaniga, Zapata e Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata e Barreca; Sanabria e Pinamonti NAPOLI: M… - Napoli_Brasil : GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti e Sanabri… - numeroplayer : GENOA: Perin; Goldaniga, Zapata e Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata e Barreca; Sanabria e Pinamonti NAP… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Goldaniga

TUTTO mercato WEB

GENOVA - Al Ferraris arriva il Napoli. Il Genoa di Nicola si trova di fronte i partenopei. Il Genoa dopo il successo del Lecce contro la Lazio è terz'ultimo e ha necessità di raccogliere punti per agg ...Davide Nicola deve fare a meno di Romero, infortunato, e di Mimmo Criscito, ancora non al meglio e nemmeno presente in panchina. Per la sfida contro il Napoli, spazio quindi a Zapata in difesa con Gol ...