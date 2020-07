F1, Verstappen: “Ritorno di Vettel in Red Bull? Nessun problema” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Max Verstappen è stato tra i protagonisti del programma tv in Austria Servus Tv, in cui ha commentato la possibilità che Sebastian Vettel possa tornare nella prossima stagione di Formula 1 alla guida della Red Bull: “Ho avuto Daniel Ricciardo come compagno di squadra, e penso che sia andata bene. Ma alla fine non sono io a decidere. Io non ho mai lavorato con Sebastian, dunque non ho idea di come potrebbe essere. Ma non penso possano esserci problemi. Tutti i piloti che arrivano in Formula 1 vogliono vincere“. Il pilota olandese sembra anzi piuttosto allettato da questa eventualità e ricorda come non siano tanto i piloti quanto le macchine a fare la differenza in questo periodo storico del Circus: “Alla fine ci sono molti buoni piloti, ma conta più la macchina del pilota. Negli ultimi 5 anni in tanti avrebbero vinto il campionato guidando ... Leggi su sportface

