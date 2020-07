Donkey Kong Country tra i classici NES e SNES di luglio per gli abbonati a Nintendo Switch Online (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli abbonati a Nintendo Switch Online stanno per ricevere tre nuovi giochi questo mese, incluso uno dei migliori platform classici per SNES. Donkey Kong Country si unirà alla line-up SNES, insieme a Natsume Championship Wrestling e al titolo NES pubblicato da EA The Immortal.Questi titoli si uniranno all'attuale line-up il 15 luglio.Donkey Kong Country, il grande classico di Rareware, è sicuramente il piatto forte: un titolo SNES che per l'epoca aveva una grafica sbalorditiva e che alla fine ha dato origine all'eccellente Donkey Kong Country: Tropical Freeze per Switch. Leggi altro... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: L'immortale #DonkeyKongCountry tra i classici NES e SNES di luglio per gli abbonati a #NintendoSwitchOnline. https://t.co… - Eurogamer_it : L'immortale #DonkeyKongCountry tra i classici NES e SNES di luglio per gli abbonati a #NintendoSwitchOnline. - infoitscienza : Nintendo Switch Online: arriva Donkey Kong Country tra i nuovi giochi NES e SNES - Runehise : @NintendoItalia Verranno aggiunti anche i successivi capitoli della serie di Donkey Kong Country? - Alessia1_2 : RT @GamesPaladinsIT: Donkey Kong Country fra i giochi in arrivo questo mese su Nintendo Switch Online. -