Covid, un maxi-studio di scienziati: ecco chi è più a rischio morte e quali sono le malattie pericolose (Di mercoledì 8 luglio 2020) Uomo, over 80, asiatico o di colore, con malattie preesistenti come diabete e obesità, in condizioni disagiate. È l’identikit delle persone che rischiano di più di morire di Covid. A tracciarlo è stato un maxi-studio condotto in Inghilterra analizzando i dati sanitari completi di 17 milioni di adulti. Il lavoro è pubblicato su Nature e calcola ad esempio come gli uomini abbiano un rischio 1,59 volte superiore di morire per Covid rispetto alle donne. O, ancora, la ricerca conferma che l’età è un fattore di rischio. Secondo i dati analizzati, infatti, le persone di età pari o superiore a 80 anni avevano un rischio di morte 20 volte più alto rispetto ai ... Leggi su secoloditalia

