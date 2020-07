Coronavirus, ultime notizie. Test a tappeto su team dell’ambasciata Usa in Brasile: ambasciatore è negativo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono più di 11,6 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 539mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – L’ambasciatore Usa in Brasile negativo al Test: è in quarantena – “L’ambasciatore, e la signora Chapman, è risultato negativo e rimarrà a casa in quarantena”, lo scrive su Twitter l’ambasciata Usa in Brasile. Il 4 luglio, l’ambasciatore Todd Chapman e la consorte avevano pranzato con il presidente del Brasile, oggi risultato positivo al Covid-19. L’ambasciata, continua il tweet, “sta valutando l’intero team che ... Leggi su tpi

dellorco85 : In Brasile nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 20.229 contagi. Anche #Bolsonaro (da sempre contrario al lo… - Open_gol : In caso di vittoria alla Casa Bianca, farà tornare gli Stati Uniti nell’Oms, dice l’ex vicepresidente dell’amminist… - fanpage : Domenico #Arcuri nominato commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza - Notiziedi_it : Coronavirus, diminuiscono i contagi (+138) con più tamponi. Torna a salire il numero di decessi: +30 nelle ultime 2… -