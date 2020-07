Come cambia il reato di abuso d'ufficio (Di mercoledì 8 luglio 2020) abuso d'ufficio: le modifiche del Dl semplificazioniLa ratio della modificaI dubbiabuso d'ufficio: le modifiche del Dl semplificazioniTorna su Il decreto semplificazioni approvato dal CDM con la formula "salvo intese" ha modificato l'art. 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio sostituendo le parole "di norme di legge o di regolamento" con "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità". La ratio della modificaTorna su Con la modifica apportata il reato viene definito in modo più puntuale e i funzionari hanno così la certezza di quali sono le condotte penalmente rilevanti. Come chiarito da Conte infatti la finalità della modifica è quella di circoscrivere il reato affin... Leggi su studiocataldi

matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - Raiofficialnews : “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine o l’intuizione soprannatural… - c_appendino : Non tutti sanno cos’è un Piano Regolatore Generale (PRG) ma tutti, proprio tutti, vi hanno a che fare ogni giorno ??… - SolariPaolo : @stanzaselvaggia Se non avesse mandato suo figlio allo “sbaraglio” forse non sarebbe successo La prova è che l ha… - StudioCanu : Come cambia il reato di abuso d'ufficio -

Ultime Notizie dalla rete : Come cambia Cassa integrazione e stipendio: come cambia la busta paga? Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Francia, femministe “Darmanin stupratore!”/ L’Ira contro il neo ministro dell’interno

Come scrive Il Corriere della Sera ... Darmanin avrebbe acconsentito ad aiutarla ma in cambio di favori sessuali: incontratisi presso il club Les Chandelles di Parigi, il futuro ministro, sempre ...

Come cambia il reato di abuso d'ufficio

Il decreto semplificazioni approvato dal CDM con la formula "salvo intese" ha modificato l'art. 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio sostituendo le parole "di norme di legge o di regolamento" ...

Come scrive Il Corriere della Sera ... Darmanin avrebbe acconsentito ad aiutarla ma in cambio di favori sessuali: incontratisi presso il club Les Chandelles di Parigi, il futuro ministro, sempre ...Il decreto semplificazioni approvato dal CDM con la formula "salvo intese" ha modificato l'art. 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio sostituendo le parole "di norme di legge o di regolamento" ...