Chris Smalling è difensore dei cani in un video di PETA (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mentre l’ondata di caldo estivo continua, il difensore della AS Roma Chris Smalling e i suoi amati cani, Ruben e Miley, appaiono in un video di PETA che avverte dei pericoli nel lasciare cani in auto parcheggiate. Nel video Smalling spiega che in una giornata di 24 gradi la temperatura all’interno dell’auto può raggiungere i … L'articolo Chris Smalling è difensore dei cani in un video di PETA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

