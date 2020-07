Anche i finocchi sono brava gente (Di mercoledì 8 luglio 2020) State per leggere delle storie in cui non avrei mai voluto incappare e una che invece sembra una fiaba di quelle che raccontereste volentieri ai vostri figli la sera. Le riporto per chi ancora si domanda l’utilità di strumenti legislativi a tutela dei diritti LGBT. La prima storia. Sara Dallabora e Irene Ferramondo hanno due bellissimi bimbi, Alessio e Ilaria, nati con la fecondazione assistita. Per due anni hanno cercato di far riconoscere il loro legame genitoriale dal comune di Piacenza, ma senza successo. Arrivate in corte d’appello, a Bologna, non solo hanno visto confermata la negazione al riconoscimento, ma si sono viste addebitare le spese processuali del Comune, costituitosi parte civile.Lo sfogo di Sara è finito su facebook:“Tutto cominciò due anni fa, quando in tantissimi Comuni d’Italia si trascrissero per la prima volta ... Leggi su huffingtonpost

Anche i finocchi sono brava gente

Una risposta dura, rigida, pesante, una coltellata al petto data senza pensare minimamente che in questa emergenza mondiale anche noi potessimo essere morte, senza sapere se stessimo bene o meno, se ...

Infine, è importante ricordare che il sodio non si trova unicamente nel sale, ma in tantissimi altri alimenti: è necessario, quindi, limitare anche il consumo di insaccati ... mele, carciofi, finocchi ...

Una risposta dura, rigida, pesante, una coltellata al petto data senza pensare minimamente che in questa emergenza mondiale anche noi potessimo essere morte, senza sapere se stessimo bene o meno, se ...