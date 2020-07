WhatsApp non funziona: ecco su quali smartphone (Di martedì 7 luglio 2020) Il vostro WhatsApp non funziona più? Non rilevate più aggiornamenti sul vostro telefono né ricevete notifiche dall’app? Molto probabilmente, avete una vecchia versione di Android o iOS, dove WhatsApp non è supportato. O almeno, non più dal 1 febbraio 2020. Già a dicembre dello scorso anno, l’infausto destino è toccato ai telefoni con sistema operativo Windows Mobile. Vediamo quali sono le versioni ormai sorpassate, sulla quale non vedremo più l’app di messaggistica istantanea più utilizzata dagli utenti. ecco le versioni non più supportate Stiamo ovviamente parlando di versioni di sistemi operativi usciti diversi anni fa, e come da prassi, è uso terminare il supporto per i dispositivi ormai troppo in là con gli anni, come le versioni Android 2.3.7 e iOS 8. Eppure, nella lista dei ... Leggi su quotidianpost

