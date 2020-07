Watch Dogs Legion in un leak che svela alcune immagini del gioco (Di martedì 7 luglio 2020) alcune immagini di Watch Dogs Legion sono emerse online prima dello show digitale di Ubisoft di questo fine settimana.Sulla base degli screenshot trapelati, sembra che il gioco sia piuttosto grezzo ma, ovviamente, non sappiamo se queste immagini provengano da una build recente o più vecchia del gioco. Questa non è la prima fuga di notizie che riguarda Ubisoft questa settimana, perché sono comparsi in rete anche alcuni filmati di gameplay di Assassin's Creed Valhalla.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GGalaxyit : Ubisoft stamattina annuncia a tutti che durante il suo evento Ubisoft Forward regalerà una copia di Watch Dogs 2 gr… - roguelikers : #LEAK: Ecco alcune immagini esclusive di Watch Dogs: Legion catturate durante una dimostrazione per la stampa nippo… - GamingTalker : Watch Dogs Legion, nuove immagini e screenshot da un leak prima del Ubisoft Forward - Dedro3 : Per chi guarda lo show di Ubisoft forward sarà possibile avere una copia di watch dogs 2 gratis! Alle 21 di domenic… - myreviews_it : Ubisoft Forward: chiunque guarderà l'evento riceverà una copia di Watch Dogs 2 - -