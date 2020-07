Uomini e Donne, le parole di Giovanna Abate: ‘Voglio prendermi del tempo’ (Di martedì 7 luglio 2020) Le parole di Giovanna I tronisti di Uomini e Donne sono molto amati e seguiti. Carlo Pietropoli sta testando la convivenza con Cecilia Zagarrigo per eliminare il problema della distanza geografica. Sara Shaimi ha finalmente trovato la serenità accanto a Sonny Di Meo, in quanto si dichiara innamorata. Giulia Quattrociocche ha lasciato Daniele Schiavon, ma a breve renderà padre un altro. Giulio Raselli ha riacquistato il sorriso con Giulia D’Urso mentre Giovanna Abate sta passando un brutto periodo. Non ha ancora parlato della crisi con Sammy Hassan. Tuttavia si è fatta viva per porre un freno alla curiosità della gente. ‘Spiegherò tutto, anche nel rispetto di chi mi ha sempre seguito’ Le parole di Giovanna hanno scatenato il web nel giro di poche ore dalla pubblicazione. I fan del programma avevano già previsto come sarebbero ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Ennesima aggressione in carcere contro la Polizia penitenziaria a #Sanremo. Agente in ospedale dopo essere stato fe… - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - matteosalvinimi : Complimenti alla Guardia di Finanza e agli uomini della Dogana, da Mondragone a Salerno, grazie al cielo ci sono le… - danieledvpd : RT @Ettore_Rosato: Uomini e donne che mettono a rischio la loro vita per gli altri. Grazie alla norma approvata dal Governo nel #decretosem… - celidet_ : RT @trasposta: mi fanno ridere sti profili in teoria femministi che vanno contro le femministe kattive del Twitter con sotto solo commenti… -