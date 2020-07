Traffico Roma del 07-07-2020 ore 08:30 (Di martedì 7 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati al momento abbiamo code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Casilina e il video per la A24 altre cose sulla carreggiata interna tra La Romanina e zia Tina mentre in entrata in città sul tratto Urbano dell’a24 si sta in fila da Tor Cervara fino all’uscita fiorentini E poi da Portonaccio alla tangenziale auto in fila anche sulla sua famiglia dal raccordo a via dei Due Ponti in tangenziale ci sono quelle verso San Giovanni dall’uscita Prenestina fino a viale Castrense mentre lungo via del Foro Italico ci stanno formando code verso lo stadio dalla Salaria a via dei Campi Sportivi per Traffico e lavori code per lavori poi sulla via Ardeatina dal raccordo fino a via dei Casali delle cornacchiole direzione centro e limpida per il trasporto pubblico a seguito di guasto tecnico Ci sono ritardi ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06-07-2020 ore 20:00 RomaDailyNews Incidente sulla Cassia: Fabio morto a 59 anni davanti agli occhi del figlio

Si chiama Fabio Fontana il cinquantanovenne romano morto sul colpo a seguito dell’incidente di ieri pomeriggio sulla Cassia a Sutri che ha coinvolto due auto. Nello scontro sono rimaste coinvolte due ...

Roma, l'addio di Ennio Morricone alla moglie: "A lei va il più doloroso addio"

Le foto più belle di Ennio Morricone guarda 27822 • di Spettacolo Fanpage L'amore secondo Ennio Morricone: "Come nell'arte, la costanza è tutto" "Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so ...

