Terremoto a Palermo, paura oggi pomeriggio nel capoluogo – LIVE (Di martedì 7 luglio 2020) Una scossa di Terremoto è stata distintamente avvertita pochi minuti fa dalla popolazione a Palermo, capoluogo della Sicilia. Attendiamo dettagli su epicentro e magnitudo della scossa.L'articolo Terremoto a Palermo, paura oggi pomeriggio nel capoluogo – LIVE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

GiuliEchelon : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 15:11 IT del 07-07-2020, Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) Prof=11Km… - INGVterremoti : [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 15:11 IT del 07-07-2020, Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo) Prof… - peppecaridi : ??????TERREMOTO, SCOSSA A PALERMO ?????? ?? PAURA NEL CAPOLUOGO OGGI POMERIGGIO ?? ?????? GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA… - GiuliEchelon : Scossa di #terremoto sentita bene anche in provincia di Palermo, se può essere utile questa info - theclnitti : RT @andrea_dipiazza: In questo momento #terremoto avvertito a #Palermo a breve info @INGVterremoti se avete avvertito il terremoto compilat… -

Terremoto a Palermo, paura oggi pomeriggio nel capoluogo – LIVE Meteo Web

