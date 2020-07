Serie A, Hellas Verona-Inter: data orario e diretta TV (Di martedì 7 luglio 2020) Giovedì sera allo stadio ‘Bentegodi’ ci sarà Hellas Verona-Inter per la trentunesima giornata di Serie A: diretta TV e streaming Nuova giornata per la Serie A in questo finale di stagione particolare. Tra le partite in programma per la trentunesima giornata ci sarà anche la sfida tra Hellas Verona ed Inter che si sfideranno allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ della città scaligera giovedì 9 luglio con calcio d’inizio previsto per le ore 21:45: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming Ecco dove vedere in diretta TV Hellas Verona-Inter La partita tra gialloblu e nerazzurri sarà visibile in diretta tv Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà visibile sul canale Sky Sport 1 HD canale 201 a partire dalle ore 21:45, su Sky Sport Serie A canale 202 sempre a ... Leggi su intermagazine

Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte di formazione. Chi schierare nella 31^ giornata del massimo campionato e chi sarebbe invece meglio evitare.

Confronto numero 170 nella storia dei due club a San Siro. Di fronte le due squadre più in salute dal momento della ripresa della Serie A: 10 punti in quattro partite per i rossoneri di Pioli, 12 su 1 ...

