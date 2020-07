Roma, presa a sassate da clandestino recidivo: Alice ha perso un occhio (Di martedì 7 luglio 2020) Il clandestino del Bangladesh non era la prima volta che lanciava pietre addosso alle auto in corsa, eppure era libero di agire. Al Casilino stanno perdendo la pazienza. Non ce l’ha fatta Alice: ha perso il suo occhio. Ieri, subito dopo la sassata ricevuta in pieno volto, la 32enne Romana sperava ancora: “ora speriamo di non perdere l’occhio” aveva detto con il viso tumefatto e pieno di sangue. Alice Tarquini, 32enne Romana, ricorda solo una sterzata improvvisa alla guida della sua auto e poi le sue mani che si toccano il viso e sono piene di sangue. Un clandestino, come ha riportato Il Giornale, ha scagliato sassi contro la sua macchina finendo per colpirla in pieno. presa a sassate da clandestino: perso l’occhio sinistro L’occhio sinistro perduto e una frattura facciale gravissima. Ora che lo sa, Alice , non riesce a ... Leggi su chenews

