Riot svelerà presto il nuovo sistema di ban per Valorant (Di martedì 7 luglio 2020) Molto presto verrà introdotto un nuovo sistema anti imbroglio in Valorant grazie al quale ciascun giocatore verrà notificato quando sarà bannato dalla comunità per aver commesso qualche violazione alle regole. Molto presto questa miglioria verrà lanciata sottolineando ancora una volta come Riot Games si impegni per migliorare ogni giorno l’esperienza di gioco e come la sua lotta contro gli spam e gli imbrogli sia sempre attiva. Riot cercherà di garantire la massima sicurezza a tutti coloro che giocano a Valorant. Fino ad oggi sono riusciti a bannare un gran numero di giocatori, più di un migliaio perchè non rispettavano le regole e andavo a disturbare i giocatori e gli amanti di esports per bene. Il direttore dell’area giochi di Valorant Joe Ziegler ha recentemente affermato in una intervista che presto il nuovo sistema ... Leggi su esports247

