Riforma pensioni slitta, ma resta quota 100: fino a quando? (Di martedì 7 luglio 2020) Così come inizialmente previsto dal decreto 4/2019 che ha introdotto la pensione con la quota 100, quest’ultima rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza, ovvero il 31 dicembre 2021. Nessun stop interverrà, quindi, per interrompere la possibilità di utilizzare questo tipo di pensionamento e la conferma arriva dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta (che ricordiamo non è mai stato un gran sostenitore della quota 100). Riforma pensione e quota 100 Fermo restando, quindi, che la quota 100 rimarrà per ancora quasi un anno e mezzo permettendo a moltissimi italiani di accedere alla quiescenza con 62 anni al raggiungimento dei 38 anni di contributi. Ma come procederà il governo con la Riforma pensioni volta a tamponare la scadenza della quota 100 che, inderogabilmente dovrà essere effettuata entro la fine ... Leggi su notizieora

matteosalvinimi : #Salvini: uso le parole di Confindustria: basta annunci, basta promesse, basta chiacchiere. Qualcuno ha visto una… - NotizieOra : Riforma pensioni slitta, ma resta quota 100: fino a quando? - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Pensioni, ecco quando partirà la riforma previdenziale. Pensioni news - Affaritaliani : Pensioni, ecco quando partirà la riforma previdenziale. Pensioni news - Ettore572 : RT @Affaritaliani: Pensioni, ecco quando partirà la riforma previdenziale -